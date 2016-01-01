На севере столицы в гаражах произошёл пожар

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Днём 5 февраля на севере столицы произошёл пожар. На улице Алабяна, в гаражном кооперативе "Железнодорожник" загорелся один из гаражей. К приезду первых пожарных расчётов огонь охватил и соседний гараж. Пожарные вскрыли горящий бокс и смогли выкатить из него автомобиль "Toyota Corolla". Спустя некоторое время пожар был локализован, а вскоре и ликвидирован. Площадь пожара составила 30 кв. м. Пострадавших нет.