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4 человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и самосвала в Троицком округе Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
14:41
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Столкнулись самосвал Рено и рейсовый автобус ЛиАЗ 874-го маршрута. Автобус двигался по поселку Былово в сторону Калужского шоссе. У поворота на коттеджный поселок справа на проезжую часть выехал самосвал, водитель которого не успел затормозить на спуске и не уступил дорогу автобусу. В результате большегруз протаранил автобус в левый бок. От сильного удара середина салона автобуса оказалась полностью разрушена. Травмы получили три пассажира, их спасло то, что они не находились в эпицентре столкновения. Пострадал и водитель автобуса. Всех пострадавших доставили в больницы. На месте аварии работали спасатели, пожарные, медики и наряды ГИБДД. Как рассказали местные жители, ДТП с самосвалами и пострадавшими в поселке случаются регулярно. Всему виной свалка грунта, которая организована по соседству. По словам жителей, они обращались в полицию и Прокуратуру. Свалку признали незаконной и обнесли столбами. Однако позднее столбы были снесены и на свалку снова стали возить грунт с окрестных строек. По тихим улицам поселка где ходят люди и играют дети постоянно ездят тяжелые самосвалы. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    15:30
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:27 http://www.mskagency.ru/materials/2634578 и показан по ТК "Москва 24" в 15:03 5.02.17. Копия эфира и ссылка на портал добавлены.
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