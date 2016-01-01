4 человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и самосвала в Троицком округе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 14:41

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Столкнулись самосвал Рено и рейсовый автобус ЛиАЗ 874-го маршрута. Автобус двигался по поселку Былово в сторону Калужского шоссе. У поворота на коттеджный поселок справа на проезжую часть выехал самосвал, водитель которого не успел затормозить на спуске и не уступил дорогу автобусу. В результате большегруз протаранил автобус в левый бок. От сильного удара середина салона автобуса оказалась полностью разрушена. Травмы получили три пассажира, их спасло то, что они не находились в эпицентре столкновения. Пострадал и водитель автобуса. Всех пострадавших доставили в больницы. На месте аварии работали спасатели, пожарные, медики и наряды ГИБДД. Как рассказали местные жители, ДТП с самосвалами и пострадавшими в поселке случаются регулярно. Всему виной свалка грунта, которая организована по соседству. По словам жителей, они обращались в полицию и Прокуратуру. Свалку признали незаконной и обнесли столбами. Однако позднее столбы были снесены и на свалку снова стали возить грунт с окрестных строек. По тихим улицам поселка где ходят люди и играют дети постоянно ездят тяжелые самосвалы. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.