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Главная  /  Репортажи  /  В квартире на Стройковской улице в Москве произошёл пожар. Один человек пострадал

В квартире на Стройковской улице в Москве произошёл пожар. Один человек пострадал

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:18
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В одной из квартир на втором этаже жилого дома на Стройковской улице дом 12, корпус 2 произошёл пожар. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём и захламление помещения. Сложность в тушении была из-за большого количества хлама в квартире. Как рассказал один из очевидцев, в квартире жила старушка и она носила в квартиру разные вещи выброшенные на помойку. Благодаря слаженной работе пожарных, огонь был быстро ликвидирован. Сейчас на месте пожара работают сотрудники местного ГБУ "Жилищник", они расчищают помещение от хлама.

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Комментарии (1)

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