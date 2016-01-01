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Главная  /  Репортажи  /  Отсутствие звукоизоляционных ограждений мешает жителям Балашихи

Отсутствие звукоизоляционных ограждений мешает жителям Балашихи

Автор:
zsv-interu
Дата публикации:
06.02 22:59
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Между детским садом, детскими площадками и Горьковским шоссе нет звукоизоляционных заграждений.

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