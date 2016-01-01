"Улица Кондратьева" в поселке Таманском после дождя превратилась в болото

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Дорога после ночного дождя на улице Каминского, известной как "улица Кондратьева", превратилась в болото. Об этом сообщает мобильный репортёр.

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178193