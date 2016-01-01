Медиаисследование "Мобильный репортер"

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Улица Кондратьева" в поселке Таманском после дождя превратилась в болото

"Улица Кондратьева" в поселке Таманском после дождя превратилась в болото

Автор:
ulica_kaminskogo
Дата публикации:
09:05
  • 17
  • 0

Дорога после ночного дождя на улице Каминского, известной как "улица Кондратьева", превратилась в болото. Об этом сообщает мобильный репортёр.

Ходить по грязному месиву, по словам мобильного репортёра, очень сложно. Особенно тяжело передвигаться, как видно на кадрах, пожилым жителям посёлка. "А вот табличка с переименованием ул. Каминского на ул. Кондратьева - выдержала непогоду. И ни один местный житель за три дня так и не сорвал данную табличку. Видимо, все согласны с надписью, но не все могут сказать это вслух!" - пишет мобильный репортёр.

2 февраля местные жители назвали улицу в честь губернатора Краснодарского края В. Кондратьева - из-за плохого состояния проезжей части. Видео с переименованной улицей, по словам мобильного репортёра, привлекло внимание Вениамина Ивановича. Однако улицу, как сообщается, было решено временно не ремонтировать.


"Уважаемый губернатор Кондратьев, одно дело писать твитты в теплом кресле и в казенном кабинете, а другое дело взять и на самом деле разобраться в сложившийся ситуации в Поселке Таманский на улице Каминского. Но для этого Вам господин Кондратьев, нужно спустится с облаков на землю!"- пишет мобильный репортёр.
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

76 0
04.02 23:18 | mrGrey61
После укладки асфальта во время дождя пострадало несколько автомобилей
9 0
11:27 | ulica_kaminskogo
Разбитая дорога в посёлке Таманский Краснодарского края
10 0
11:40 | Yulya2017
Вода с примесью ржавчины течёт из кранов жителей Белогорска Амурской области
71 0
03.02 09:35 | Sputnik
Работа коммунальщиков возмутила жителей Уфы
24 0
05.02 00:30 | ulica_kaminskogo
Прогулка по улице Каминского в посёлке Таманский