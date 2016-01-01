"Улица Кондратьева" в поселке Таманском после дождя превратилась в болото
- Автор:
- ulica_kaminskogo
- Дата публикации:
- 09:05
-
- 17
Дорога после ночного дождя на улице Каминского, известной как "улица Кондратьева", превратилась в болото. Об этом сообщает мобильный репортёр.Ходить по грязному месиву, по словам мобильного репортёра, очень сложно. Особенно тяжело передвигаться, как видно на кадрах, пожилым жителям посёлка. "А вот табличка с переименованием ул. Каминского на ул. Кондратьева - выдержала непогоду. И ни один местный житель за три дня так и не сорвал данную табличку. Видимо, все согласны с надписью, но не все могут сказать это вслух!" - пишет мобильный репортёр.
2 февраля местные жители назвали улицу в честь губернатора Краснодарского края В. Кондратьева - из-за плохого состояния проезжей части. Видео с переименованной улицей, по словам мобильного репортёра, привлекло внимание Вениамина Ивановича. Однако улицу, как сообщается, было решено временно не ремонтировать.
"Уважаемый губернатор Кондратьев, одно дело писать твитты в теплом кресле и в казенном кабинете, а другое дело взять и на самом деле разобраться в сложившийся ситуации в Поселке Таманский на улице Каминского. Но для этого Вам господин Кондратьев, нужно спустится с облаков на землю!"- пишет мобильный репортёр.
- 17
Комментарии (0)