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Главная  /  Репортажи  /  Не чищенные от снега дороги в Уфе

Не чищенные от снега дороги в Уфе

Автор:
VRenat
Дата публикации:
02:29
  • 9
  • 0

Не помню когда чистили въезд во двор.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

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