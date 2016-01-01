Грузовик "Почта России" и автомобиль такси столкнулись на Садовом кольце

Автор: tim777 Дата публикации: 16:49

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5 февраля днём в центре Москвы произошло ДТП. На Садовом кольце столкнулись грузовик "Ивеко" принадлежащий службе Почты России и а/м "Форд Фокус"-такси. Оба автомобиля двигались в попутном направлении по внешней стороне Садового кольца в направлении площади Красных ворот. На Садовой-Черногрязской улице в районе дома №13/3 по неустановленной причине водитель а/м "Форд Фокус" столкнулся с попутным грузовиком. Водитель грузовика "Ивеко" почувствовал удар не сразу и остановился только через 100 метров от места столкновения. В результате ДТП автомобиль такси получил средние механические повреждения. Никто из участников ДТП не пострадал. Движение транспорта по внешней стороне Садового кольца было частично затруднено. Вскоре на место ДТП прибыл экипаж ГИБДД. Инспектора ГИБДД в течение 5 минут восстановили движение, а участники ДТП проследовали на ближайший пост ДПС для оформления происшествия. Причины ДТП и степень виновности участников аварии определит группа разбора.