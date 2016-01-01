Памятная табличка о расстрелянном в 1930-е гг. главном раввине Москвы на ул. Лётчика Бабушкина в Москве

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5 февраля на северо-востоке столицы установили мемориальную табличку о расстрелянном в 1930-е гг. главном раввине Москвы Шмере-Лейбе Медалье. Установлена она по адресу: ул. Лётчика Бабушкина, д. 11/2, к. 1. На этом месте когда-то стоял дом, где жила его семья. «Мы возвращаем достоинство человеку, который был унижен и убит ни за что. Это величайший человек, один из руководителей евреев Российской империи и Советского Союза, авторитетнейший раввин. Важная вещь - он мог уехать, и часть семьи уехала за границу, но он остался с московской общиной, в которой в 1930-е гг. было достаточно много евреев. И он пострадал за свой выбор», – сообщил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Мероприятие прошло в рамках проекта «Последний адрес», увековечивающего память жертв политических репрессий 1930-1950-х гг. В разных городах России открыто уже более 200 аналогичных мемориальных знаков. Ш.Медалье в 1899-1903 гг. был раввином Тулы, затем – в белорусских городах Корелич и Витебск. С 1917 г. подвергался преследованиям за религиозную деятельность, известен защитой прав евреев на иудейское образование. В 1933 г. занял должность главного раввина Москвы. Был арестован в 1937 г., суд обвинил его в в совращении молодежи и связях с немецкими агентами. В апреле 1938 г. Ш.Медалье был приговорен к высшей мере наказания. Похоронен в общей могиле в пос. Коммунарка, реабилитирован посмертно через 20 лет.