Пять автомобилей столкнулись на Каширском шоссе: 1 пострадавший

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором столкнулись 5 автомобилей и пострадал 1 человек. На дублёре Каширского шоссе, не доезжая 10 метров до пересечения с улицей Шипиловская столкнулись "Ягуар", "Субару", "Деу Матиз", "Ниссан Ноут" и ещё одна иномарка. По одной из версий, водитель автомобиля "Ягуар" не справился с управлением, выехал по полосу встречного движения, вылетев на разделительный газон, врезался в стоящие на дублёре автомобили. Лобовой удар принял на себя автомобиль "Субару", после чего, его откинуло на стоящие рядом автомобили "Деу" и "Ниссан", а "Ягуар" развернуло на 180 градусов, где он задней частью врезался в стоящую серого цвета иномарку. В результате ДТП пострадал 1 человек. На место ДТП прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. После осмотра медиками, пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города. Движение по дублёру Каширского шоссе было перекрыто по 2 из 3 полос. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.