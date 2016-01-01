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Главная  /  Репортажи  /  Ледяная дорога жизни в подмосковной деревне Тимоново

Ледяная дорога жизни в подмосковной деревне Тимоново

Автор:
sun_person
Дата публикации:
21:59
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Каждый год, зимой образуется одна и та же ситуация - лед и снежные заносы на дороге. Дорога не чистится вообще с 2008-2009 годов. Местные власти отказываются предпринимать что-либо по этому вопросу. Обращения в соответствующие органы и к депутатам - не дали результатов. На видео зафиксировано как минимум два ДТП. Надеемся на то, что огласка хоть как-то поспособствует движению с мертвой точки.

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