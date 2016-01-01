Медиаисследование "Мобильный репортер"

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  При пожаре в квартире в Гольяново пострадал один человек

При пожаре в квартире в Гольяново пострадал один человек

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
21:16
  • 26
  • 0

Загорелась трехкомнатная квартира номер 24, расположенная на 6-ом этаже жилого дома. Пожар начался в одной из комнат. За короткое время огонь охватил личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. К прибытию пожарных, из окна на 6-ом этаже шел густой дым. Соседи сообщили пожарным, что в квартире может находиться не ходячий пожилой мужчина. Пожарные попали внутрь квартиры достаточно быстро, после чего стали искать возможных пострадавших. На диване, в одной из комнат, пожарными был обнаружен пожилой мужчина, о котором говорили соседи. Он надышался дыма и не мог разговаривать. Совместно с бригадой Скорой помощи пострадавшего эвакуировали на улицу, где переложили в машину медиков. После осмотра, мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. На тушение пожара ушло около получаса, с верхних этажей были выведены три человека, один из них -трехлетний ребенок. Люди не пострадали. По словам соседей, квартира, где произошел пожар, дурной славой не пользуется. Там проживает пострадавший инвалид, а также его родственники. В момент возгорания родственников дома не было. Причину пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

155 2
17:40 | AlTeg()
Пять автомобилей столкнулись на Каширском шоссе: 1 пострадавший
109 1
15:18 | alextsaryev99
В квартире на Стройковской улице в Москве произошёл пожар. Один человек пострадал
457 1
01.02 23:38 | denis947
Один человек пострадал в ДТП на 105 км МКАД