При пожаре в квартире в Гольяново пострадал один человек

Автор: Разведчик Дата публикации: 21:16

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Загорелась трехкомнатная квартира номер 24, расположенная на 6-ом этаже жилого дома. Пожар начался в одной из комнат. За короткое время огонь охватил личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. К прибытию пожарных, из окна на 6-ом этаже шел густой дым. Соседи сообщили пожарным, что в квартире может находиться не ходячий пожилой мужчина. Пожарные попали внутрь квартиры достаточно быстро, после чего стали искать возможных пострадавших. На диване, в одной из комнат, пожарными был обнаружен пожилой мужчина, о котором говорили соседи. Он надышался дыма и не мог разговаривать. Совместно с бригадой Скорой помощи пострадавшего эвакуировали на улицу, где переложили в машину медиков. После осмотра, мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. На тушение пожара ушло около получаса, с верхних этажей были выведены три человека, один из них -трехлетний ребенок. Люди не пострадали. По словам соседей, квартира, где произошел пожар, дурной славой не пользуется. Там проживает пострадавший инвалид, а также его родственники. В момент возгорания родственников дома не было. Причину пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям.