На катке «Лёд» прошло бесплатное занятие по скоростному катанию на коньках

Автор: Uwis Дата публикации: 23:11

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На катке «Лёд» проходят бесплатные занятия по скоростному катанию. По воскресеньям все желающие от 10 лет могут бесплатно научиться азам катания: тренеры Московской конькобежной федерации рассказывают об основах техники скоростного бега на коньках, правильном торможении и старте, правилах безопасности. Проект подготовлен совместно Мосгорпарком, Департаментом спорта и туризма города Москвы и Московской федерацией конькобежного спорта.