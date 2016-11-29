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Главная  /  Репортажи  /  Проезд автомобиля через ж/д переезд по встречной полосе в Краснодарском крае

Проезд автомобиля через ж/д переезд по встречной полосе в Краснодарском крае

Автор:
rupoddubal
Дата публикации:
00:08
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В Краснодарском крае автомобиль проехал через ж/д переезд с нарушением ПДД по встречной полосе.

  • 9
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