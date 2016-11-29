Проезд автомобиля через ж/д переезд по встречной полосе в Краснодарском крае

Автор: rupoddubal Дата публикации: 00:08

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В Краснодарском крае автомобиль проехал через ж/д переезд с нарушением ПДД по встречной полосе.