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Последствия пожара на улице Академика Комарова

Автор:
Sargo
Дата публикации:
09:10
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Последствия пожара на улице Академика Комарова, где погибли двое рабочих.

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