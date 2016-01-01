Пассажиры толкают увязшую в снегу маршрутку в Дагестане (ВИДЕО)
- Автор:
- musakay89
- Дата публикации:
- 09:59
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Вызволять автобус из снежного плена пришлось и женщинам, и старикам. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры "спасательной операции".Инцидент произошёл в селе Гертма Казбековского района Дагестана. 2 февраля маршрутное такси застряло в сугробе. На помощь водителю пришли пассажиры микроавтобуса.
"А всё потому, что ДЭП не может отправить трактор," - уверен автор видео.
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