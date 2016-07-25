Последствия серьёзного пожара в жилом доме на Шипиловской улице, где погиб спасатель

Автор: denis947 Дата публикации: 10:31

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Последствия серьёзного пожара в жилом доме на юге Москвы. В 4 часов утра, 6 февраля, загорелась квартира на 4-м этаже в доме 39, к. 2. В результате пожара из окна 4-ого этажа выпрыгнул жилец дома, в ходе тушения пожара сотрудники МЧС спасли 6 человек, двое из них дети, к сожалению из огня не смог выбраться спасатель пожарно-спасательного подразделения 4, он погиб. Две квартиры выгорели до тла. На месте работают коммунальщики, которые выгребают мусор и с помощью тепловых пушек начинают просушку подъезда.