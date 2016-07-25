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Последствия серьёзного пожара в жилом доме на Шипиловской улице, где погиб спасатель

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:31
  • 166
  • 1

Последствия серьёзного пожара в жилом доме на юге Москвы. В 4 часов утра, 6 февраля, загорелась квартира на 4-м этаже в доме 39, к. 2. В результате пожара из окна 4-ого этажа выпрыгнул жилец дома, в ходе тушения пожара сотрудники МЧС спасли 6 человек, двое из них дети, к сожалению из огня не смог выбраться спасатель пожарно-спасательного подразделения 4, он погиб. Две квартиры выгорели до тла. На месте работают коммунальщики, которые выгребают мусор и с помощью тепловых пушек начинают просушку подъезда.

  • 166
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    11:18
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:48 http://www.mskagency.ru/materials/2634674 06.02.17
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