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Главная  /  Репортажи  /  В городе Гуково Ростовской области регулярно нет воды в жилых домах

В городе Гуково Ростовской области регулярно нет воды в жилых домах

Автор:
WoofDeep
Дата публикации:
18:11
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Постоянно отключают воду.

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Комментарии (0)

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