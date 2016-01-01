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Главная  /  Репортажи  /  В Яшкино снегом завалили тротуары и подход к жилому дому

В Яшкино снегом завалили тротуары и подход к жилому дому

Автор:
IB06082001
Дата публикации:
13:47
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Теперь к забору не только "враг не пройдёт", но и сами жители частного дома на улице Чапаевской.

А всё из-за высокого сугроба, возвышающегося у дороги. Его оставил трактор после уборки улицы от снега. Об этом сообщает мобильный репортёр из Кемеровской области.

Не пройти теперь и по тротуарам, заверяет автор видео. Они теперь тоже используются не по назначению, а в качестве места для свалки снега.
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