В Яшкино снегом завалили тротуары и подход к жилому дому
- Автор:
- IB06082001
- Дата публикации:
- 13:47
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- 26
Теперь к забору не только "враг не пройдёт", но и сами жители частного дома на улице Чапаевской.А всё из-за высокого сугроба, возвышающегося у дороги. Его оставил трактор после уборки улицы от снега. Об этом сообщает мобильный репортёр из Кемеровской области.
Не пройти теперь и по тротуарам, заверяет автор видео. Они теперь тоже используются не по назначению, а в качестве места для свалки снега.
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