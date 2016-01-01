В Яшкино снегом завалили тротуары и подход к жилому дому

Автор: IB06082001 Дата публикации: 13:47

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Теперь к забору не только "враг не пройдёт", но и сами жители частного дома на улице Чапаевской.

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178235

А всё из-за высокого сугроба, возвышающегося у дороги. Его оставил трактор после уборки улицы от снега. Об этом сообщает мобильный репортёр из Кемеровской области.Не пройти теперь и по тротуарам, заверяет автор видео. Они теперь тоже используются не по назначению, а в качестве места для свалки снега.