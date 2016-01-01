Медиаисследование "Мобильный репортер"

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Улица в Уфе утопает в сугробах

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:52
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"Коммунальщики и Администрация города бездействуют!" - пишет мобильный репортёр и присылает кадры с улицы 50 лет СССР.

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Комментарии (0)

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