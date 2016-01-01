Девочка погибла на карусели в Китае

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:00

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Ужасные кадры трагедии удалось снять на телефон одному из посетителей парка развлечений в Китайском Фэнду.

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178242