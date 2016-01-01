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Девочка погибла на карусели в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:00
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Ужасные кадры трагедии удалось снять на телефон одному из посетителей парка развлечений в Китайском Фэнду.

14-летняя девочка вылетела с аттракциона, когда тот поднялся на максимальную сумму высоту. Вместе с другими детьми она каталась на карусели под названием «Путешествие в космос», как вдруг отказала система страхования. Подросток, как видно на кадрах, вылетел, предварительно зацепившись ногой за ремень безопасности, сначала врезался в вывеску, а потом упал на металлический турникет.

Очевидцы инцидента были шокированы - они сразу бросились на помощь, но было уже поздно. В настоящее время причины трагедии устанавливаются. Сообщается, что по предварительной версии в аттракциона сломалась система крепления - отказали ремни безопасности.
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