Медиаисследование "Мобильный репортер"

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Китае девочка упала между платформой и поездом

В Китае девочка упала между платформой и поездом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:21
  • 5
  • 0

Спасение ребёнка запечатлела камера наблюдения.

Сообщается, что инцидент произошёл на одной из станций метро. Трёхлетняя девочка по недосмотру матери провалилась в зазор - между вагоном прибывшего поезда и платформой. К счастью, это заметили сотрудники станции. Которые попросили машиниста не трогаться до специального сигнала. Ну а очевидцы, как видно на кадрах, бросились на помощь. И коллективно смогли вызволить малышку из ловушки.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
15:00 | mreportertv
Девочка погибла на карусели в Китае
35 2
31.01 17:46 | LaimeLaim
Зарядка для мобильных устройств и гаджетов появилась на станции метро "Воробьёвы горы"
66 0
09:59 | musakay89
Пассажиры толкают увязшую в снегу маршрутку в Дагестане (ВИДЕО)
95 0
03.02 14:36 | mreportertv
В Дрездене полицейская собака столкнула на рельсы прохожего
544 2
04.02 21:04 | denis947
Ребёнок погиб при пожаре в жилом доме в Капотне