В Китае девочка упала между платформой и поездом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:21
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Спасение ребёнка запечатлела камера наблюдения.Сообщается, что инцидент произошёл на одной из станций метро. Трёхлетняя девочка по недосмотру матери провалилась в зазор - между вагоном прибывшего поезда и платформой. К счастью, это заметили сотрудники станции. Которые попросили машиниста не трогаться до специального сигнала. Ну а очевидцы, как видно на кадрах, бросились на помощь. И коллективно смогли вызволить малышку из ловушки.
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