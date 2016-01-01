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Дрифт на КАМАЗе сняли на видео в Махачкале

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:43
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В Махачкале отправили в управляемый занос многотонный КАМАЗ. В течение нескольких секунд любитель дрифта разогнал грузовик, а затем резко нажал на тормоз.

Заняв безопасную позицию, мобильный репортер снимал происходящее на видео. КАМАЗ благополучно завершил маневр, развернулся и продолжил свой путь.
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