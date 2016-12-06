В Первомайске ЛНР 11 лет протекает кровля девятиэтажного дома

Автор: Pervomaysknews Дата публикации: 16:10

30

30 0

Как сообщает мобильный репортер - по Куйбышева, 19, в Первомайске ЛНР, жители дома неоднократно обращались по поводу перекрытия кровли, так как она протекает с 2005 года, но в ЖЭКе отвечали тем что на это нет средств, но за коммунальные услуги брали в полном объёме. Выполнялся частичный ремонт кровли, что не давал нужного эффекта, и кровля снова протекала. В 2016 году в июле месяце был сделан частичный ремонт кровли, после которого крыша дома продолжает заливать квартиры водой в летний и зимний период. В подъезде девятиэтажного дома на последнем этаже, с бетонных блоков видна арматура, на стенах грибок, так как стены постоянно мокрые. Житель данного дома в январе 2017 обратился в ЖЭК по поводу перекрытия, на что в ЖЭКе снова твердят что нет средств. В ЖЭК также было написано письменное обращение с тем чтоб сделали капитальный ремонт кровли и что житель отказывается платить за коммунальные до тех пор, пока не будет выполнен капитальный ремонт кровли, так как его заливает водой 11 лет. 4 и 5 Января этого года снова затопило водой так как таял снег позвонили в ЖЭК они не отреагировали говорят ждите понедельника так как 5 января воскресенье выходной звонили в МЧС там записали данные фамилию имя отчество номер телефона на этом всё и закончилось не оказала не одна служба в помощи и это уже не в первый раз. ЖЭК отказывался неоднократно делать АКТ по поводу постоянных затопав квартиры когда написали в заявлении что отказываемся платить за коммунальные лишь тогда сделали акт. В квартире невозможно сделать ремонт с постоянными затопами в 2016 году аналогичная ситуация была вода дошла до 1-го этажа сгорели щитовые в данный момент не у всех есть электричество в данном доме. Помогите в содействии может хоть таким способом заставить сделать ремонт кровли В квартире проживает молодая семья с ребёнком. Долгов по коммунальным платежам нет.