В Англии мужчина искупался в море во время шторма
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:22
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Шторм - не повод отказаться от плавания - видимо, так рассуждал герой этого ролика.Сообщается, что экстремальное купание устроил любитель водных процедур из английского городка Долиш. Очевидцы подчёркивают - мужчина именно плавал, а не тонул. Он выбрал более менее защищённый участок. Но даже там воду сложно было назвать спокойной.
А всего в паре метров стихия, как видно на кадрах, бушевала вовсю. Штормовой ветер поднимал огромные волны. Железная дорога, идущая вдоль моря, периодически оказывалась под водой.
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