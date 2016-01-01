В Англии мужчина искупался в море во время шторма

Автор: mreportertv Дата публикации: 16:22

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Шторм - не повод отказаться от плавания - видимо, так рассуждал герой этого ролика.

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178246