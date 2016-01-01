Медиаисследование "Мобильный репортер"

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Англии мужчина искупался в море во время шторма

В Англии мужчина искупался в море во время шторма

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:22
  • 20
  • 0

Шторм - не повод отказаться от плавания - видимо, так рассуждал герой этого ролика.

Сообщается, что экстремальное купание устроил любитель водных процедур из английского городка Долиш. Очевидцы подчёркивают - мужчина именно плавал, а не тонул. Он выбрал более менее защищённый участок. Но даже там воду сложно было назвать спокойной.

А всего в паре метров стихия, как видно на кадрах, бушевала вовсю. Штормовой ветер поднимал огромные волны. Железная дорога, идущая вдоль моря, периодически оказывалась под водой.
  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
15:43 | mreportertv
Дрифт на КАМАЗе сняли на видео в Махачкале
45 0
22.01 01:25 | bollik12
Снегопад со штормом накрыл город Обнинск Калужской области
107 1
27.01 11:19 | irusairiska
Над жителями Иваново нависли опасные сугробы
59 0
31.01 13:07 | mreportertv
Томский экстремал спрыгнул с крыши 17-этажного дома
31 0
24.01 14:47 | mreportertv
В Новосибирске автозацепер на коньках попал на видео