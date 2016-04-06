Потоп в новостройке в ХМАО

Автор: Александр Федулов Дата публикации: 07.02 22:52

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Новостройка в пгт Пойковском в ХМАО, 12этаж. С потолка течёт вода, за что платим за капитальный ремонт? Управляющая компания восстанавливать отказываются.