Медиаисследование "Мобильный репортер"

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Потоп в новостройке в ХМАО

Потоп в новостройке в ХМАО

Автор:
Александр Федулов
Дата публикации:
07.02 22:52
  • 8
  • 0

Новостройка в пгт Пойковском в ХМАО, 12этаж. С потолка течёт вода, за что платим за капитальный ремонт? Управляющая компания восстанавливать отказываются.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
07.02 23:40 | Сергей Васильев
Нечищенные дороги в Калининграде
27 0
05.02 00:37 | Евгений
Потоп в жилом доме в центре Уфы
29 0
03.02 10:40 | Mila-Kuga
В Ханты-Мансийске рабочие завалили тротуары снегом
55 0
30.01 01:58 | klyaxa999
Дубравское Гетто в Самарской области
144 0
06.04.2016 12:17 | poykovodobro
Асфальт в посёлке Пойковском растаял вместе со снегом