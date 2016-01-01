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В Москву идут сильные морозы

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:10
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Московский регион в ожидании существенного похолодания. Понижение температуры ожидается уже с 22:00 понедельника и до 10:00 вторника. В связи с этим есть вероятность роста числа ДТП, а также случаев обморожения среди населения. МЧС рекомендует по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице, а также надевать теплую одежду и обувь. Водителям же советуют отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. В Подмосковье столбики термометров в Подмосковье в ночь с 6 на 7 февраля опустятся до 30 градусов ниже нуля. Жителям региона, в особенности, маленьким детям, рекомендуют не выходить на улицу этой ночью, а также утром 7 февраля, чтобы избежать риска переохлаждения и обморожения. Кроме того, синоптики предупреждают об аномально высоком атмосферном давлении 7 февраля – 769 миллиметров ртутного столба. Значение станет вторым самым высоким для этого дня за последние 130 лет. По данным МЧС, морозы в столице могут усилиться, и в ночь на 7 февраля столбики термометров опустятся до -25... -27 градусов.

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