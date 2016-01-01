В ЦВК «Экспоцентр» открылась крупнейшая выставка пищевой промышленности – «Продэкспо-2017»

Автор: Uwis Дата публикации: 18:15

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В ЦВК «Экспоцентр» открылась крупнейшая выставка пищевой промышленности – «Продэкспо-2017». На самом авторитетном событии для специалистов индустрии продовольствия запланирован целый комплекс значимых бизнес-мероприятий по ключевым вопросам продовольственной отрасли с участием представителей госструктур, крупнейших компаний и ведущих экспертов рынка.