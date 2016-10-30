Информационные ролики МЧС о безопасности транслируются на электронном табло в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:40
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В центре Москвы недалеко от главного входа в Парк Горького на электронном медиаэкране транслируются информационные ролики по безопасности. Каждый ролик сопровождается предупреждениями МЧС и снабжен пошаговой инструкцией в действиях населения в случае попадания в экстремальные ситуации. Так, в доступной форме и с применением метода наглядности демонстрируются необходимые действия при пожаре, а также поведении граждан в общественном транспорте и на улицах во избежание возникновения рисков чрезвычайных ситуаций.
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