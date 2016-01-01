Шесть машин столкнулись на Калужском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:39

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Столкнулись Дэу, Форд, Лада, Фольксваген, Хендай Соната и Хендай Солярис. Все автомобили двигались попутно в сторону Москвы. Недалеко от поселка Газопровод имеется регулируемый наземный пешеходный переход. На данном участке уже сооружен надземный пешеходный переход, однако в эксплуатацию он еще не введен. Пешеходное движение регулируется светофорами. Когда для автомобилей загорелся запрещающий сигнал светофора, то перед переходом резко затормозили водители автомобилей Хендай Солярис и Хендай Элантра. В следующее мгновение в них сзади врезался Фольксваген и Лада. Водители вышли из своих машин и стали рассматривать повреждения. Когда загорелся очередной запрещающий сигнал светофора, то в аварийные машины врезался Форд, а затем в Форд сзади врезался Дэу. Участники аварии рассказали, что причиной ДТП явилось то, что установленный светофор не видно из-за яркого солнца и цветного остекления надземного пешеходного перехода. Светофор сливается с цветовой гаммой сооружения. Помимо этого, секции светофора были сильно загрязнены. Водители разбитых автомобилей также пояснили, что сразу после того, как они вызвали сотрудников ГИБДД, на место приехала бригада рабочих, которая спешно стала протирать загрязненные секции светофора. В результате аварии пострадавших нет. В настоящее время движение по Калужскому шоссе в районе аварии затруднено.