Москвичей в ближайшее время ожидает сильный мороз

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18:42

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Спасатели предупреждают жителей столицы о сильных морозах на этой неделе. По данным ГУ МЧС Москвы, в ночь на 7 февраля температура воздуха может упасть до минус 25–27 градусов. В морозную погоду повышается вероятность аварий на дорогах и увеличивается число случаев обморожения. Москвичам и гостям города рекомендуют по возможности не находиться на улице долго, надевать тёплую одежду и обувь. Водителям лучше отказаться от дальних поездок, на дорогах необходимо быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим. При первых признаках обморожения важно доставить пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, снять с него промёрзшие обувь, носки и перчатки. Одновременно с оказанием первой помощи надо как можно скорее вызвать врача. Спасатели не рекомендуют растирать пострадавших снегом, поскольку кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупкие и их можно повредить. А через микроссадины на коже можно внести инфекцию. Нельзя слишком быстро отогревать переохлаждённые руки и ноги у костра, с помощью грелок и других источников тепла — это может ухудшить состояние пострадавшего. Неприемлемыми и неэффективными способами также считают втирание масел, жира и растирание спиртом при глубоком обморожении.