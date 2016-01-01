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Фееричное мошенничество на "Чёртовом перекрёстке" в подмосковном Серпухове

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
06.02 22:31
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Перекрёсток улиц Чехова и Революции. Хитроумная затея жуликов по имитации ДТП средь бела дня с треском провалилась! Казалось бы, они предусмотрели всё - выехали на перекрёсток задним ходом, аккуратно по команде расставили машины, выставили знаки аварийной остановки и дождались прибытия ДПС... Но они не учли, что "Чёртов перекрёсток" одинаково жесток в том числе и к преступникам и что только в Серпухове безопасность круглосуточно обеспечивают 278 видеокамер областной системы "Безопасный регион" и 47 камер некоммерческого общественного проекта "Безопасный Серпухов". За подобное деяние жуликам грозит ответственность по "Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат".

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