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Главная  /  Репортажи  /  Водитель американского внедорожника "Додж" устроил ДТП в центре Москвы и пытался скрыться

Водитель американского внедорожника "Додж" устроил ДТП в центре Москвы и пытался скрыться

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:40
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6 февраля поздно вечером в центре Москвы произошло ДТП с участием американского внедорожника. Как удалось выяснить, водитель а/м "Додж Рэм" принадлежащего автомотоклубу полиции, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в центре Москвы на улице Пресненский вал. По информации очевидцев, там он врезался в остановочный павильон. После этого водитель внедорожника решил скрыться с места происшествия, но далеко уехать не смог. Двигаясь по Большой Грузинской улице возле дома №59 он вторично не справился с управлением и выкатился с проезжей части и остановился. После этого водитель уснул. На место происшествия прибыли инспектора ГИБДД. Чтобы извлечь спящего из салона водителя, привлекалась помощь спасателей и пожарных. Однако вскоре водителя удалось разбудить и он сам вышел из салона внедорожника. По счастливой случайности на пути нетрезвого водителя не оказалось пешеходов и в этом происшествии никто не пострадал. В настоящий момент решается вопрос о направлении водителя на медицинское освидетельствование.

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