«Буфет №11» на станции «Арбатская» Филёвской линии московского метрополитена

Автор: Uwis Дата публикации: 06.02 23:58

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На станции «Арбатская» Филёвской линии столичного метрополитена после реконструкции заработал «Буфет №11». С 1968 года в кафе питались работники метро, теперь зайти перекусить в заведение могут все желающие. Заведение общественного питания оформлено в ретро-стиле, а в меню предлагаются блюда по домашним рецептам: салаты, мясные блюда, разнообразные гарниры и горячая выпечка.