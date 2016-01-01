«Буфет №11» на станции «Арбатская» Филёвской линии московского метрополитена
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 06.02 23:58
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На станции «Арбатская» Филёвской линии столичного метрополитена после реконструкции заработал «Буфет №11». С 1968 года в кафе питались работники метро, теперь зайти перекусить в заведение могут все желающие. Заведение общественного питания оформлено в ретро-стиле, а в меню предлагаются блюда по домашним рецептам: салаты, мясные блюда, разнообразные гарниры и горячая выпечка.
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