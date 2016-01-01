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Главная  /  Репортажи  /  На юге Москвы загорелся автобус

На юге Москвы загорелся автобус

Автор:
Kreycer
Дата публикации:
01:06
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На Бакинской улице произошло возгорание рейсового автобуса. Пожар был потушен в течение 10 минут. Никто не пострадал.

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