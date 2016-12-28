"Березовая Роща" так и не выросла. Семь лет ожидания
- Автор:
- Артем Усиков
- Дата публикации:
- 02:47
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Областное министерство строительства приняло меры в отношении застройщика ОАО «Земли Московии». Проект компании ЖК «Березовая роща» взят на особый контроль. Но контроля нет и не контролируется. На сайте "Министерство строительного комплекса Московской области" увидели грандиозную статью о начале нашего строительства, которое продлилось 16.01.2017 г. 4 часовую имитацию строительства 10-ю строителями из ближнего зарубежья и одним трактором. И 16.01.2017 г. на этом и закончилась. Вот статья: http://msk.mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/23-01-2017-15-58-32-vozobnovleno-stroitelstvo-zhk-berezovaya-roshcha-v/#undefined Решение было принято в связи с нарушением строительной компанией сроков ввода в эксплуатацию. По сообщениям пресс-центра министерства строительства, застройщика "обязали постоянно информировать дольщиков о действиях, а так же установить видео камеру для всестороннего мониторинга". Но не было сделано ничего. В конце января в министерстве прошло повторное обсуждение проблем связанных с ЖК «Березовая роща». Данный жилой комплекс застройщик планировал сдать еще в 2012 году. Теперь срок завершения работ перенесен на 4 квартал 2020 года. При условии начала строительства в декабре 2016 г. А его нет и сегодня. Напомним, малоэтажный ЖК «Березовая роща» строится на юго-востоке Московской области, в городе Раменское.
Сегодня, по просьбе дольщиков наш объект посетил, Чистюхин Игорь Васильевич (Заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия", кандидат экономических наук.)
Все дольщики выражают большую благодарность Игорю Васильевичу, в заинтересованности решить нашу проблему 7-ми летней не стройки.
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