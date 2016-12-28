"Березовая Роща" так и не выросла. Семь лет ожидания

Автор: Артем Усиков Дата публикации: 02:47

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Областное министерство строительства приняло меры в отношении застройщика ОАО «Земли Московии». Проект компании ЖК «Березовая роща» взят на особый контроль. Но контроля нет и не контролируется. На сайте "Министерство строительного комплекса Московской области" увидели грандиозную статью о начале нашего строительства, которое продлилось 16.01.2017 г. 4 часовую имитацию строительства 10-ю строителями из ближнего зарубежья и одним трактором. И 16.01.2017 г. на этом и закончилась. Вот статья: http://msk.mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/23-01-2017-15-58-32-vozobnovleno-stroitelstvo-zhk-berezovaya-roshcha-v/#undefined Решение было принято в связи с нарушением строительной компанией сроков ввода в эксплуатацию. По сообщениям пресс-центра министерства строительства, застройщика "обязали постоянно информировать дольщиков о действиях, а так же установить видео камеру для всестороннего мониторинга". Но не было сделано ничего. В конце января в министерстве прошло повторное обсуждение проблем связанных с ЖК «Березовая роща». Данный жилой комплекс застройщик планировал сдать еще в 2012 году. Теперь срок завершения работ перенесен на 4 квартал 2020 года. При условии начала строительства в декабре 2016 г. А его нет и сегодня. Напомним, малоэтажный ЖК «Березовая роща» строится на юго-востоке Московской области, в городе Раменское.

Обещенного семь лет ждём.. Видео 1

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4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178277

06.02.2017 г. Стройка так и не началась.Сегодня, по просьбе дольщиков наш объект посетил, Чистюхин Игорь Васильевич (Заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия", кандидат экономических наук.)Все дольщики выражают большую благодарность Игорю Васильевичу, в заинтересованности решить нашу проблему 7-ми летней не стройки.