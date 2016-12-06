Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске
- Автор:
- Иван Зауэр
- Дата публикации:
- 10:31
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- 22
Рабочие автодора посыпают дорогу лопатами из кузова грузовика. Прямо на ходу. Красноуфимск Свердловская область
- 22
Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске
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Рабочие автодора посыпают дорогу лопатами из кузова грузовика. Прямо на ходу. Красноуфимск Свердловская область
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