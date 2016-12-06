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Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Автор:
Иван Зауэр
Дата публикации:
10:31
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Рабочие автодора посыпают дорогу лопатами из кузова грузовика. Прямо на ходу. Красноуфимск Свердловская область

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