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Главная  /  Репортажи  /  В Москве значительно похолодало до -23 градусов мороза

В Москве значительно похолодало до -23 градусов мороза

Автор:
Sargo
Дата публикации:
09:45
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В Москве сильно похолодало. Температура воздуха опустилась до -23 градусов.

  • 8
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