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Снег в Астрахани

Автор:
Matrosken
Дата публикации:
09:43
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Почти сутки шел дождь, а под утро пошёл снег и ударил мороз. Город превратился в каток.

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