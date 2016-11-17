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Нашествие птиц запечатлел очевидец в Крыму

Автор:
Lebedevvv
Дата публикации:
11:28
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Нашествие птиц среди зимы в Республике Крым. Очевидцу удалось запечатлеть, как в небе хаотично перемещаются стаи птиц. Небо буквально кишит пернатыми.

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