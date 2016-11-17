Нашествие птиц запечатлел очевидец в Крыму

Автор: Lebedevvv Дата публикации: 11:28

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Нашествие птиц среди зимы в Республике Крым. Очевидцу удалось запечатлеть, как в небе хаотично перемещаются стаи птиц. Небо буквально кишит пернатыми.