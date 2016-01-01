Редкая орхидея из Бразилии Баптистония ежовая расцвела на VIII фестивале орхидей

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:37

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Редкая орхидея из Бразилии Баптистония ежовая расцвела на VIII фестивале орхидей в "Аптекарском огороде". Баптистония — эпифитная орхидея с воздушными корнями, добывающая себе пропитание из окружающей среды. Миниатюрная Баптистония ежовая произрастает в горных тропических лесах вблизи Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Санта-Катарины, Параны, Эспириту-Санту, Минас-Жерайса на высоте от 50 до 1200 метров над уровнем моря. Зимой на ниспадающих соцветиях длиной около 45 сантиметров появляются многочисленные лимонно-винные цветки диаметром до 2 сантиметров, которые очень похожи на бабочек.