Неудовлетворительная уборка снега на межрегиональной дороге в Новосибирской области

Автор: georgii54 Дата публикации: 14:31

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Дорога межрегионального значения никому не принадлежит, хотят отдать в Станционный с/с, чтобы потом забрать в гос. собственность, но это не будет сделано. Глава с/с на это не идёт, дорога не поселковая, а межрегиональная и проблем с ней больше, чем с дорогой минимальной значимости. Проходит через границы 2 районов (Калининский и Новосибирский). Обочина дороги очень узкая и большегрузы разъезжаются очень плохо, наледь местами высокая и нет возможности заехать к домам сразу. Уже несколько раз были аварии, дорогу чистит ДЭУ № 6, из-за автобусов 27 и 42. Чистят очень плохо, уже почти 4 месяца пытаюсь добиться, чтобы хоть что либо почистили, но результат ноль, писал губернатору НСО, тоже реакции ноль.