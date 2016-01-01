Тридцатиградусные морозы установились в Тамбовской области

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 14:13

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В Тамбовской области установилась аномально холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° - 12°. Прошедшей ночью в городе Рассказово температура воздуха понижалась до -28°С, в Тамбове до -30°С, в связи с этим во многих школах области сегодня были отменены занятия у школьников. А накануне вечером мы решили провести опыт и посмотреть что будет с кипятком на сильном морозе, что получилось в результате смотрите сами.