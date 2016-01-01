Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар уничтожил автосервис в поселке Толстопальцево

Пожар уничтожил автосервис в поселке Толстопальцево

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
14:36
  • 48
  • 1

Загорелось двухъярусное строение, используемое в качестве автосервиса в поселке Толстопальцево. Пожар начался внутри, в ремонтной зоне. За короткое время пламя охватило пластиковые детали, промасленную ветошь, после чего огонь распространился по всей площади и перешел на второй ярус. К прибытию первых пожарных расчетов огнем было охвачено 150 квадратных метров автосервиса. Пожарными из огня был спасен один из рабочих. Он получил термические ожоги и был госпитализирован. Из строения удалось спасти скутер и вытолкать автомобиль Митсубиси. Машина пострадала от огня. На тушение пожара потребовалось более двух часов, все это время движение автомобилей и общественного транспорта по улице Советская было частично перекрыто. Для регулировки движения прибыли два наряда ГИБДД. Для ликвидации пожара привлекались 18 единиц техники и около 100 человек. Причина возгорания устанавливается.

  • 48
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    15:33
    АГН в 15:19: http://www.mskagency.ru/materials/2635296
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
13:46 | Uwis
На ВДНХ открылась выставка AgroFarm
108 1
09:24 | denis947
На Волгоградском проспекте сгорел автомобиль
145 0
06.02 08:50 | Аноним
Пожар в жилом доме произошёл на юге Москвы
36 0
01.02 16:13 | Uwis
Фестиваль "Ледовая Москва" на Поклонной горе продлили до 26 февраля
136 0
27.01 16:26 | neekcolas
Пожар в автосервисе произошёл на Чермянской улице в Москве