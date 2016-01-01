Пожар уничтожил автосервис в поселке Толстопальцево

Автор: Разведчик Дата публикации: 14:36

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Загорелось двухъярусное строение, используемое в качестве автосервиса в поселке Толстопальцево. Пожар начался внутри, в ремонтной зоне. За короткое время пламя охватило пластиковые детали, промасленную ветошь, после чего огонь распространился по всей площади и перешел на второй ярус. К прибытию первых пожарных расчетов огнем было охвачено 150 квадратных метров автосервиса. Пожарными из огня был спасен один из рабочих. Он получил термические ожоги и был госпитализирован. Из строения удалось спасти скутер и вытолкать автомобиль Митсубиси. Машина пострадала от огня. На тушение пожара потребовалось более двух часов, все это время движение автомобилей и общественного транспорта по улице Советская было частично перекрыто. Для регулировки движения прибыли два наряда ГИБДД. Для ликвидации пожара привлекались 18 единиц техники и около 100 человек. Причина возгорания устанавливается.