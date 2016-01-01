Медиаисследование "Мобильный репортер"

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снос не расселённого жилого дома в Тюмени

Снос не расселённого жилого дома в Тюмени

Автор:
gorod544
Дата публикации:
16:44
  • 7
  • 0

В Тюмени снесли половину аварийного дома, не расселив жильцов из второй половины.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
17:42 | Демидова Наталья
Большие сосульки свисают с крыши в Самаре
31 1
02.02 00:43 | Sereda
Недоснесённые бараки Брянска
84 0
03.02 12:19 | Vitek72rus
Конфликт на дороге в Тюмени закончился дракой и ДТП (ВИДЕО)
103 1
02.02 13:57 | shooter
Опасная очистка крыши от снега в Тюмени попала на видео
39 0
22.01 23:15 | Сергей Петров
Жители дома в Иркутске недовольны работой своей управляющей компанией