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Главная  /  Репортажи  /  На Открытом шоссе в Москве из-за ДТП стояли трамваи больше 2 часов

На Открытом шоссе в Москве из-за ДТП стояли трамваи больше 2 часов

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:11
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В 13:30 произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2114 и трамвая. Водитель ВАЗа не пропустил трамвай и тот врезался в автомобиль, протащив его несколько метров. Никто не пострадал, но трамваи стояли 2 часа 20 мин. Сначала ДПС оформляли аварию, потом застрявший на рельсах и в сугробе автомобиль не могли вытащить. В итоге автомобиль втащил трактор, который проезжал мимо и остановился помочь. Очевидец рассказал, что видел в первые минуты после случившегося.

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Комментарии (1)

  • Artem_077
    17:52
    В 17:32 по М24. Прямая ссылка на копию эфира http://b1.m24.ru/c/826159.576p.mp4
    В 17:40 на АГН. Ссылка на публикацию http://www.mskagency.ru/materials/2635400
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