На Открытом шоссе в Москве из-за ДТП стояли трамваи больше 2 часов

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В 13:30 произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2114 и трамвая. Водитель ВАЗа не пропустил трамвай и тот врезался в автомобиль, протащив его несколько метров. Никто не пострадал, но трамваи стояли 2 часа 20 мин. Сначала ДПС оформляли аварию, потом застрявший на рельсах и в сугробе автомобиль не могли вытащить. В итоге автомобиль втащил трактор, который проезжал мимо и остановился помочь. Очевидец рассказал, что видел в первые минуты после случившегося.