Медиаисследование "Мобильный репортер"

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Большие сосульки свисают с крыши в Самаре

Большие сосульки свисают с крыши в Самаре

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
17:42
  • 3
  • 0

В Самарской области проходит зимняя акция активистов Общероссийского Народного фронта (ОНФ) "#опасныйлед". Каждый житель региона может опубликовать фотографию в социальной сети с пометкой #опасныйлед и указать адрес, где находится опасный участок. Акция направлена на выявление адресов, где плохо работают коммунальные службы (нечищеные дороги и тротуары, есть угроза схода снега с крыши, наледь). В акции традиционно участвуют жители крупных городов области (Самара, Тольятти), малые города и районы Самарской области (Новокуйбышевск, Сызрань, Жигулевск). По опыту 2015-2016 годов акция #опасныйлед помогла выявить более 120 адресов, где коммунальные службы не справлялись со своими обязанностями, тем самым граждане смогли повлиять на улучшение ситуации на дорогах города, района. Примером Опасного Льда могут служить огромные (более метра длинной) сосульки свисающие с крыши офисной части дома №120 по ул. Дыбенко в г. Самара. Конечно эта ледяная конструкция очень декоративна, на нее интересно посмотреть, но ставить машины и проходить рядом очень опасно.

  • 3
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
17:34 | pronard
Коммунальные службы не успевают расчищать дороги и тротуары от снега в Магадане
7 0
16:44 | gorod544
Снос не расселённого жилого дома в Тюмени
16 0
14:31 | georgii54
Неудовлетворительная уборка снега на межрегиональной дороге в Новосибирской области
19 0
12:08 | Демидова Наталья
Непостоянство погоды в Самаре
5 0
16:55 | Аноним
Спортзал школы находится в разрушенном состоянии в Республике Карелия