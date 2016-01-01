Большие сосульки свисают с крыши в Самаре

Автор: Демидова Наталья Дата публикации: 17:42

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В Самарской области проходит зимняя акция активистов Общероссийского Народного фронта (ОНФ) "#опасныйлед". Каждый житель региона может опубликовать фотографию в социальной сети с пометкой #опасныйлед и указать адрес, где находится опасный участок. Акция направлена на выявление адресов, где плохо работают коммунальные службы (нечищеные дороги и тротуары, есть угроза схода снега с крыши, наледь). В акции традиционно участвуют жители крупных городов области (Самара, Тольятти), малые города и районы Самарской области (Новокуйбышевск, Сызрань, Жигулевск). По опыту 2015-2016 годов акция #опасныйлед помогла выявить более 120 адресов, где коммунальные службы не справлялись со своими обязанностями, тем самым граждане смогли повлиять на улучшение ситуации на дорогах города, района. Примером Опасного Льда могут служить огромные (более метра длинной) сосульки свисающие с крыши офисной части дома №120 по ул. Дыбенко в г. Самара. Конечно эта ледяная конструкция очень декоративна, на нее интересно посмотреть, но ставить машины и проходить рядом очень опасно.