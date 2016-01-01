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Главная  /  Репортажи  /  Дома новых серий в Бескудниковском районе на севере столицы

Дома новых серий в Бескудниковском районе на севере столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
07.02 22:33
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Строительство трёх жилых домов по проектам новых серий закончилось на севере столицы, все дома возведены за счёт средств городского бюджета. Два дома расположены в районе Северный, а третий – в микрорайоне 5 района Бескудниковский – корпус 10. Все три дома относятся к сериям «ЛСР» и «КУБ-2,5». Ранее за счёт средств города в Москве было введено восемь домов новых серий, за счёт средств инвесторов – пять. Таким образом, в настоящее время в столице построено 16 домов новых серий. В период до 2018 года за счёт средств города планируется построить 14 домов, за счёт средств инвесторов – 69. Соответственно, в период до 2018 года столичный жилищный фонд должен пополниться 99 домами новых серий. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с начала 2016 года новое строительство жилых домов за счёт средств городского бюджета в Москве ведётся только с применением новых серий, разработанных в соответствии с современными требованиями к формированию кварталов и качеству жилья.

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