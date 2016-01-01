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Главная  /  Репортажи  /  На Юбилейном проспекте в подмосковных Химках сгорел автомобиль

На Юбилейном проспекте в подмосковных Химках сгорел автомобиль

Автор:
lika_best
Дата публикации:
21:41
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На Юбилейном проспекте в подмосковных Химках сгорел автомобиль. Перекрыто движение машин.

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