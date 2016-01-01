На востоке столицы иномарка протаранила припаркованный грузовик

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Вечером на улице 13-я Парковая, напротив дома № 20, корп. 1 произошло ДТП с участием автомобиля "Митсубиси Лансер" и грузовика "Валдай". Грузовик был припаркован, а автомобиль "Митсубиси Лансер" врезался в заднюю его часть. Возможно водитель легкового автомобиля просто не заметил припаркованный грузовик. От удара "Митсубиси Лансер"развернуло почти поперёд дороги, а его кузов деформировался: помята крыша, погнута стойка, разбито лобовое стекло. К счастью, в момент ДТП не было переднего пассажира, иначе был бы в этой аварии пострадавший. Водитель же легкового автомобиля не пострадал и отделался лишь испугом. На месте экипаж ДПС выясняет причины случившегося ДТП. Движение на данной улице затруднено, все автомобили объезжают по одной оставшейся полосе. Особенно трудно объезжать повреждённый автомобиль общественному транспорту.