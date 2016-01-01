Москва спасается от мороза
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 07.02 22:27
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- 13
Москва спасается от мороза: ТЭЦ перешли на максимальный режим работы.
- 13
Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Москва спасается от мороза: ТЭЦ перешли на максимальный режим работы.
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